Elitaş Tarihi Açıkladı! Seçim 8-9 Temmuz'da Olabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elitaş, mecliste gerçekleşecek milletvekili yemin törenine kadar istifa eden milletvekillerinin yerine atama yapılmayacağını belirtirken, milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceğini söyledi.

TBMM Başkan seçimi için 9 Temmuz tarihini işaret eden Elitaş, Cumhurabaşkanının yemini ile yeni hükümetin göreve başlayacağını, ilk grup toplantısının 10 Temmuz'da yapılacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur.Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor." dedi.

Diğer yandan AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni meclisin faaliyetlerinin görüşüleceği, yol haritası çizileceği belirtiliyor.