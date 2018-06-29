Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Elitaş Tarihi Açıkladı! Seçim 8-9 Temmuz'da Olabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elitaş, mecliste gerçekleşecek milletvekili yemin törenine kadar istifa eden milletvekillerinin yerine atama yapılmayacağını belirtirken, milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceğini söyledi.

banner396

Elitaş Tarihi Açıkladı! Seçim 8-9 Temmuz'da Olabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elitaş, mecliste gerçekleşecek milletvekili yemin törenine kadar istifa eden milletvekillerinin yerine atama yapılmayacağını belirtirken, milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceğini söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 16:01
Elitaş Tarihi Açıkladı! Seçim 8-9 Temmuz'da Olabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elitaş, mecliste gerçekleşecek milletvekili yemin törenine kadar istifa eden milletvekillerinin yerine atama yapılmayacağını belirtirken, milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceğini söyledi.

TBMM Başkan seçimi için 9 Temmuz tarihini işaret eden Elitaş, Cumhurabaşkanının yemini ile yeni hükümetin göreve başlayacağını, ilk grup toplantısının 10 Temmuz'da yapılacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur.Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor." dedi.

Diğer yandan AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni meclisin faaliyetlerinin görüşüleceği, yol haritası çizileceği belirtiliyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.06.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
ElitaşAk PartiAk Parti Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fadime Daştan 2 saat önce

Korucu alımları ile ilgili bir gelişme var mı acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ağrı'da Feci Trafik Kazası: Biri Çocuk 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Ağrı'da Feci Trafik Kazası: Biri Çocuk 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika: İstanbul'da Diriliş Ertuğrul'un Çekildiği Yerde Yangın Çıktı
Son Dakika: İstanbul'da Diriliş Ertuğrul'un Çekildiği Yerde Yangın Çıktı
Süleymancılar Seçimde Kime Oy Verdi? Bomba İddia !
Süleymancılar Seçimde Kime Oy Verdi? Bomba İddia !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim