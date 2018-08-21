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Elini Öpmeyen Torununu Öldürdü!..

Bolu yaşanan korkunç olay nedeniyle bir aileye kurban bayramı adeta cehennemden bir güne döndü. Bolu'ya bağlı Göynük'te yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Biçer kurban kesimi esnasında tartıştığı 24 yaşındaki torunu Mesut Biçer’i tüfekle ateş ederek öldürdü ve daha sonra, tüfeği çenesine dayayarak intihar etti. 80 yaşındaki Mehmet Biçer'in kurban kesimi esnasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlenerek sinir krizi geçirdiği iddia ediliyor.

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Elini Öpmeyen Torununu Öldürdü!..

Bolu yaşanan korkunç olay nedeniyle bir aileye kurban bayramı adeta cehennemden bir güne döndü. Bolu'ya bağlı Göynük'te yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Biçer kurban kesimi esnasında tartıştığı 24 yaşındaki torunu Mesut Biçer’i tüfekle ateş ederek öldürdü ve daha sonra, tüfeği çenesine dayayarak intihar etti. 80 yaşındaki Mehmet Biçer'in kurban kesimi esnasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlenerek sinir krizi geçirdiği iddia ediliyor.

21 Ağustos 2018 Salı 18:30
Elini Öpmeyen Torununu Öldürdü!..

Bolu yaşanan korkunç olay nedeniyle bir aileye kurban bayramı adeta cehennemden bir güne döndü. Bolu'ya bağlı Göynük'te yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Biçer kurban kesimi esnasında tartıştığı 24 yaşındaki torunu Mesut Biçer’i tüfekle ateş ederek öldürdü ve daha sonra, tüfeği çenesine dayayarak intihar etti. 80 yaşındaki Mehmet Biçer'in kurban kesimi esnasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlenerek  sinir krizi geçirdiği iddia ediliyor.
 

Korkunç olay, kurban bayramının ilk saatlerinde Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyünde meydana geldi. Bayram namazından sonra kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında sözlü kavga çıktı. 24 yaşındaki Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer’e ateş açtı. Saçmalarım isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra Mehmet Biçer tüfeği çenesine dayayarak ateş etti ve hayatına son verdi. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İlerleyen yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı iddia eden Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinir krizi geçirdiği belirtildi. Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı açıklandı.

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