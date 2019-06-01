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Elif Şafak'tan pedofili iddialarına yanıt: Kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum

Elif Şafak, 'Mahrem' kitabında pedofiliye yer verdiğine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Elif Şafak'tan pedofili iddialarına yanıt: Kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum

Elif Şafak, 'Mahrem' kitabında pedofiliye yer verdiğine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:35
Elif Şafak'tan pedofili iddialarına yanıt: Kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum

Abdullah Şevki'nin 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla başlayan pedofili tartışması, daha sonra sosyal medyada Elif Şafak, Ayşe Kulin, Duygu Asena gibi yazarlara uzanmıştı.

Elif Şafak'ın 'Mahrem' isimli kitabında cinsel istismara ilişkin yer verdiği satılar çok eleştirilmişti. Şafak o eleştirilere yanıt verdi. BBC Türkçe'ye konuşan Şafak, şunları söyledi:

'PEDOFİLİYİ SAVUNMAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil."

Şafak, bu tür 'linç kampanyalarının' sonunda sansür ve otosansüre yol açabileceği kaygısını da dile getirdi.

Yazar Elif Şafak, Türkiye'de gazeteci, sanatçı, yazar ve akademisyenler için hayatın zorlaşmasını "Çünkü çok büyük bir antidemokratik, hukuksuzlukların, haksızlıkların yaşandığı bir tünelden geçiyoruz biz" diye niteledi.

Şafak, "Kelimeyle iştigal eden herkes için çok zor ortam. Musa Kart gibi önde gelen çiZerlerimizden, sanatçılarımızdan biri yeniden hapse atılabiliyorsa, bütün sanatçılar için ortam çok zor" dedi.

'İMAMOĞLU'NA HAKSIZLIK YAPILDI'

İktidardaki ilk yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek verdiği gerekçesiyle zaman zaman eleştirilen Şafak, "Bu parti iktidara ilk geldiği zaman demokratik reformlar vadederek geldi ve o vaatlerin her biri de önemliydi. O dönemki söylemle daha sonra yaşadığımız şey arasında muazzam bir fark var" diye konuştu.

Türkiye'de sivil toplumun ve basın özgürlüğünün zayıflamasıyla demokrasinin 'yalnızca seçim sandığında' arandığını ifade eden Şafak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesinin de CHP adayı Ekrem İmamoğlu için 'büyük bir haksızlık olduğunu' söyledi:

"Geriye bir tek seçim sandığı kaldı, şimdi o seçimler de iptal ediliyor. Dolayısıyla ben büyük endişe duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Ve sanatçılar olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum."

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Son Güncelleme: 01.06.2019 22:35
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