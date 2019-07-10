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El arabasıyla kağıt toplayan 73 yaşındaki Çelik, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Tekirdağ’da el arabası ile kağıt toplayan 73 yaşındaki Mustafa Çelik, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü.

El arabasıyla kağıt toplayan 73 yaşındaki Çelik, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Tekirdağ’da el arabası ile kağıt toplayan 73 yaşındaki Mustafa Çelik, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:19
El arabasıyla kağıt toplayan 73 yaşındaki Çelik, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, bu gece merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Kağıt ve atık toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Mustafa Çelik, el arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, C.U. yönetimindeki 59 RU 317 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle el arabası ile birlikte metrelerce savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Malkara yönüne giden karayolu tamamen kapanırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tali yoldan sağlamaya çalıştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çelik’in cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.U., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

​Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesi ve cesedin kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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