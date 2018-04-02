EKPSS Tercih Sonuçları Çarşamba Günü Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerini 8 ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında kabul etmişti. Engelli adaylar 16 Mart 2018 tarihinden bu yana ÖSYM'den yapılacak bir duyuruya kitlenmiş durumdaydı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla katıldığı yürüyüşde EKPSS tercih sonuçlarının Çarşma günü açıklanacağını duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı bir törenle engelli atamalarının gerçekleşeceğini söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 2018 yılında 2 bin 500 engelli kamu personeli alımı daha yapılacağını söylemişti.

Bakan Kaya : Yaptığımız düzenlemelerle birlikte istihdam ettiğimiz engelli sayısını yaklaşık kamuda memur statüsünde on kata kadar arttırdık. 5 bin 777 engelli memur sayısını 52 binin üzerine çıkarttık. Otizmli kardeşlerimizin korumalı iş yeri projesiyle özel sektörde istihdamını sağlıyoruz. Bakanlık olarak sizlerle empati kuruyor sorunlarınızı çözmek için gece gündüz demeden mesai yapıyoruz. Çocuklarımızın sosyal hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için yeni çözümler üretmenin derdindeyiz. İstihdam konusunda çarşamba günü 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını Başbakanımızla beraber gerçekleştireceğiz. Bu yıl içerisine bir kez daha 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz. Yani 2018'de 5 bin engellimizin atamasını gerçekleştireceğiz.

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