Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

EKPSS Tercih Sonuçları Çarşamba Günü Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerini 8 ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında kabul etmişti. Engelli adaylar 16 Mart 2018 tarihinden bu yana ÖSYM'den yapılacak bir duyuruya kitlenmiş durumdaydı.

banner396

EKPSS Tercih Sonuçları Çarşamba Günü Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerini 8 ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında kabul etmişti. Engelli adaylar 16 Mart 2018 tarihinden bu yana ÖSYM'den yapılacak bir duyuruya kitlenmiş durumdaydı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:19
EKPSS Tercih Sonuçları Çarşamba Günü Açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerini 8 ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında kabul etmişti. Engelli adaylar 16 Mart 2018 tarihinden bu yana ÖSYM'den yapılacak bir duyuruya kitlenmiş durumdaydı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla katıldığı yürüyüşde EKPSS tercih sonuçlarının Çarşma günü açıklanacağını duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı bir törenle engelli atamalarının gerçekleşeceğini söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 2018 yılında 2 bin 500 engelli kamu personeli alımı daha yapılacağını söylemişti.

Bakan Kaya : Yaptığımız düzenlemelerle birlikte istihdam ettiğimiz engelli sayısını yaklaşık kamuda memur statüsünde on kata kadar arttırdık. 5 bin 777 engelli memur sayısını 52 binin üzerine çıkarttık. Otizmli kardeşlerimizin korumalı iş yeri projesiyle özel sektörde istihdamını sağlıyoruz. Bakanlık olarak sizlerle empati kuruyor sorunlarınızı çözmek için gece gündüz demeden mesai yapıyoruz. Çocuklarımızın sosyal hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için yeni çözümler üretmenin derdindeyiz. İstihdam konusunda çarşamba günü 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını Başbakanımızla beraber gerçekleştireceğiz. Bu yıl içerisine bir kez daha 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz. Yani 2018'de 5 bin engellimizin atamasını gerçekleştireceğiz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
EkpssEkpss TercihEkpss Tercih Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Akkuyu Nükleer Santrali'nin Temeli Atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Akkuyu Nükleer Santrali'nin Temeli Atılıyor
Sincan Cezaevinde Kalp Krizi Geçiren HSYK Eski Üyesi Hayatını Kaybetti
Sincan Cezaevinde Kalp Krizi Geçiren HSYK Eski Üyesi Hayatını Kaybetti
Saçı Uzun Diye 12 Yaşındaki Öğrenciye 400 Kişinin Önünde..
Saçı Uzun Diye 12 Yaşındaki Öğrenciye 400 Kişinin Önünde..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim