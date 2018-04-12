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Ekonomi Bakanı Zeybekçi : Süper Teşvikler Şeffaf

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Proje bazlı teşvik sisteminde bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve bu şekilde teşvik verildiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ekonomi Bakanı Zeybekçi : Süper Teşvikler Şeffaf

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Proje bazlı teşvik sisteminde bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve bu şekilde teşvik verildiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2018 Perşembe 19:11
Ekonomi Bakanı Zeybekçi : Süper Teşvikler Şeffaf

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Proje bazlı teşvik sisteminde bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve bu şekilde teşvik verildiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Zeybekçi, "Bu iddia sahipleri, son derece açık ve şeffaf olan teşvik sistemimizi diledikleri kadar inceleyebilirler ve her türlü bilgiye de kolayca ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna 1. Başbakan YArdımcısı ve Ekonomik Kalkınma Ticaret Bakanı ile bakanlıkta bir araya gelen ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeybekçi, proje bazlı teşvik sistemiyle ilgili basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.

Zeybekçi, Uygulamanın ekonomi tarihindeki en önemli adımlardan birisi olduğunu söyleyerek, "Tam anlamıyla cari açığın kapatılması ve Türkiye'nin orta ve yüksek teknolojideki açığının giderilmesiyle ilgili hedefi belli olan çok iyi tasarlanmış bir teşvik sistemi. Hiçbir şey saklı ve gizli değildir. TBMM'nin Bakanlar Kurumuza verdiği yetkiler çerçevesinde, son derece şeffaf olarak yapılmıştı. Bu iddia sahipleri, son derece açık ve şeffaf olan teşvik sistemimiz diledikleri kadar inceleyebilirler ve her türlü bilgiye de kolayca ulaşabilirler. Türkiye'nin 135 milyar liralık tamamı ya yabancı ya da yabancı ortaklı yatırımlarıyla ilgili pozitif bir şey söylemiyorlarsa negatif şeyleri söylemesinler, susmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

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Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
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