Ekonomi Bakanı : Türk Ekonomisinin Performansı İnanılmaz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi , Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin erkene alınması çağırısıyla ilgili konuştu.

Kulislerde İYİ Parti'nin seçime katılamaması için yapıldığı iddiaları dolaşan erken seçim çağrısına olumlu baktığını söyleyen Ekonomi Bakanı: "Yeni sistemi kurup Türkiye'nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım" dedi. Ekonomideki son durum hakkında da konuşan Zeybekçi, Türk ekonomisinin diğer ülkelere nazaran inanılmaz bir performans gösterdiğini söyledi.

Zeybekçi, "Şu anda etrafımızdaki ateş çemberi ve yaşananlara bakarsak, Suriye, Irak veyahut ticaret savaşları, Çin, Amerika, Rusya... Daha kötü ne olabilir? Türk ekonomisinin performansı inanılmaz bir dayanıklılıkta.Türkiye'nin özel ve kamu sektörü olarak kısa vadeli borç mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili problemi yok. Hatta fazlası var. Ama bu, diğer taraftan şu demek değildir; kurun yükselmesinin normal vatandaşa, çalışanımıza, enflasyona etkisi yok mudur? Vardır. O anlamda bunu iki türlü değerlendirmek lazım. Ekonomi bir üst seviyedeki kura göre kendi dengelerini kurar, fiyatlar bir üst seviyeye doğru çıkar, enflasyonun da yukarı doğru gitmesini sağlar ama kendi dengesini, kendi balansını yapar, kendini güvenceye alır. Enflasyona etkisi olduğu için ilk etapta tüketiciye zararı olur.

Ama diğer taraftan tedbirlerle zaman içinde toplamda ücretleri de yukarı doğru çekerek, böyle bir şeye doğru girer. En sonunda Türkiye enflasyon sebebiyle üst seviyede zemin oluşturmuş olur. Bütçe artar, vergi gelirleri, ücretler, maaşlar artar. Bu kısır döngüyü kıramazsanız da bir enflasyon zinciri veya kısır döngüsü içine girersiniz. Kurla ilgili iki yönlü, birincisi mükellefiyetlerin ekonomiye etkileri olarak bakıyorum." dedi.

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