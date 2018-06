Ekonomi Bakanı: Her Ay Rekor Kırıyoruz!

Ekonomi Bakanı Nihat zeybekçi, TİM'in Mayıs ayı istatistiklerine göre geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre ihracatın yüzde 12.2 oranında artış gösterdiğini belirtirken, ithalat rakamlarından bahsetmedi.

Her ay rekor sözü verildiğini söyleyen Ekonomi Bakanı, rekor kırılmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Zeybekçi, "TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracat yüzde 12,2 oranında arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam.2018 yılı sonu itibarıyla Allah'ın izni, ihracatçımızın gayreti, çalışan kardeşlerimizin üstün performansıyla ihracatımız 170 milyar doları aşacak. Cari açık sorununu tarihe gömecek adımlar atıyoruz, gerek yatırımlarda gerek ihracattaki performansımızla." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA