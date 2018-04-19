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Eklemeddin İhsanoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi' Açıklaması

2014 Yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olan İhsanoğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek.

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Eklemeddin İhsanoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi' Açıklaması

2014 Yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olan İhsanoğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:32
Eklemeddin İhsanoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi' Açıklaması

Eklemeddin İhsanoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2014 seçimlerindeki rakibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verip vermeyeceğini açıkladı.

2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eklemeddin İhsanoğlu, CHP ve MHP'nin çatı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmış, Erdoğan ile girilen yarışı kaybetmiş, daha sonra MHP'den gelen teklifi kabul ederek Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekili olmuştu. MHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararından sonra Eklemeddin İhsanoğlu'nun konuyla ilgili yorumu merak edilir oldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İhsanoğlu, seçimlerde partisinin her türlü kararına uyacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Eklemeddin IhsanoğluEklemeddin Ihsanoğlu Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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