ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Kocaeli’ye bağlı Darıca ilçesinde görev yapan polis memuru İ.K., kullandığı sivil ekip otosuna ait yakıtı, oğlunun adına açtığı oto yıkama işletmesinde satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., Adliyeye sevk edildi. Polis Memuru çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Darıca Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.K., oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T.’yi kendilerine yapılan ihbar üzerine bir süre takibe aldı. Meslektaşları tarafından takibe alınan polis memuru İ.K.’nin, Çayırova ilçesinde oğlu A.K.’nin üzerine açtığı oto yıkama dükkanına sık sık gelerek, kullandığı sivil plakalı ekip otosunun deposundaki yakıtı boşalttığı, yakıtın burada oğlu ve kayınbiraderi tarafından satışa çıkarıldığı görüldü.

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla polis memuru İ.K. ve oğlu ile kayınbiraderi, evlerinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen İ.K., devlet malını zimmetine geçirdiği ve devlet gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

Kaynaklar; DHA

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