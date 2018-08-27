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Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Kocaeli’ye bağlı Darıca ilçesinde görev yapan polis memuru İ.K., kullandığı sivil ekip otosuna ait yakıtı, oğlunun adına açtığı oto yıkama işletmesinde satarken yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., Adliyeye sevk edildi. Polis Memuru çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Kocaeli’ye bağlı Darıca ilçesinde görev yapan polis memuru İ.K., kullandığı sivil ekip otosuna ait yakıtı, oğlunun adına açtığı oto yıkama işletmesinde satarken yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., Adliyeye sevk edildi. Polis Memuru çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:28
Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Kocaeli’ye bağlı Darıca ilçesinde görev yapan polis memuru İ.K., kullandığı sivil ekip otosuna ait yakıtı, oğlunun adına açtığı oto yıkama işletmesinde satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., Adliyeye sevk edildi. Polis Memuru çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Darıca Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.K., oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T.’yi kendilerine yapılan ihbar üzerine bir süre takibe aldı. Meslektaşları tarafından takibe alınan polis memuru İ.K.’nin, Çayırova ilçesinde oğlu A.K.’nin üzerine açtığı oto yıkama dükkanına sık sık gelerek, kullandığı sivil plakalı ekip otosunun deposundaki yakıtı boşalttığı, yakıtın burada oğlu ve kayınbiraderi tarafından satışa çıkarıldığı görüldü.

Ekip otosunun yakÄ±tÄ±nÄ± satan polis memuru tutuklandÄ±

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla polis memuru İ.K. ve oğlu ile kayınbiraderi, evlerinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen İ.K., devlet malını zimmetine geçirdiği ve devlet gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
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ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı
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Ayip ayip 1 saat önce

Ayda 6 bin TL maas al gözün 3 5 kuruş besine düs

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Aslan 55 dakika önce

Altında klimalı araban elinde telsizin maaşında güzel gittiğin heryerde polissin saygı görüyorsun , bune doymazlıktır arkadaş , insanoğlu doymak bilmiyor işte

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