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Ek Dersli Mesleki Elemanlarının Sorunları Çözüm Bekliyor!..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte memurların imemur olmak isteyenlerin, taşeronların, kadro isteyenleri ve daha birçok meslekte birçok insanın sorunları için yeni umut ışığı doğdu. Artık bürokrasiye ve tekrar ederek daha büyük sorunlar yumağına dönen kanun tekliflerine gerek kalmadı. Bu durumun ülkemiz için, ülke insanımız için doğru olup olmadığını geçecek süreç içerisinde he beraber göreceğiz.

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Ek Dersli Mesleki Elemanlarının Sorunları Çözüm Bekliyor!..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte memurların imemur olmak isteyenlerin, taşeronların, kadro isteyenleri ve daha birçok meslekte birçok insanın sorunları için yeni umut ışığı doğdu. Artık bürokrasiye ve tekrar ederek daha büyük sorunlar yumağına dönen kanun tekliflerine gerek kalmadı. Bu durumun ülkemiz için, ülke insanımız için doğru olup olmadığını geçecek süreç içerisinde he beraber göreceğiz.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:28
Ek Dersli Mesleki Elemanlarının Sorunları Çözüm Bekliyor!..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni hükümet sistemi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştirilerek Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ismini aldı. Eski adı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çalışan ek dersli mesleki elemanları her fırsatta her platformda sorunlarını dile getiriyorlar.

Bir Ek Dersli Mesleki Elemanı olan Hanımefendi sorunlarını şöyle ifade ediyor;

''Aile ve Sosyal Politikalarda çalışan ek dersliler olarak hiçbir özlük haklarımız bulunmamaktadır. Yıllık izin;doğum izni,süt izni,cenaze izni ,düğün iznimiz yok maalesef ... çoğumuz üniversite  mezunuyuz ancak aldığımız ücret özellikle resmi tatillerde asgari ücretin altına düşmektedir ve bu durum sigortamızın eksik yatmasına sebep oluyor. İnşallah bu çıkacak olan khk da bizlerde yer alıyoruzdur. Cumhurbaşkanımızın bizleri de unutmayacağını biliyoruz. Bu mübarek  günde inşallah dualarımız geri çevrilmez. Bayramda kaç günlük kesinti yaşanacak acaba asgari ücretin altına mı düştük düşüncesi yerine gerçekten bayram gibi bir bayram yaşamak istiyoruz  . Baştan beri yanımızda olup destekçimiz olduğunuz ve sesimizi duyurduğunuz için sizlere de çok teşekkür ederiz.''

Ek Dersli Mesleki Elemanları özellikle sosyal medya aracılığı ile birçok kampanya yürütüyor. Seslerini olabildiğince fazla kişiye duyurmaya çalışacak sorunlarının bir çözüme kavuşmasını sağlamaya çalışıyorlar.

İmza kampanyaları düzenliyorlar, facebook ve twitter gibi güçlü sosyal medya platformlarında gündeme gelmek için etiket çalışmaları yapıyorlar. Biz de KPSS CAFE olarak elimizden geldiği kadar seslerini duyurmaya çalıştık.

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ASPB' DE EK DERS KARŞILIĞI ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARI ÖZLÜK HAKLARINI İSTİYOR!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında (ASPB) ek ders karşılığı çalışan meslek elemanları, özlük haklarında iyileştirme talep ediyorlar. ASPB'de ek ders karşılığı çalışan hemşire, fizyoterapist, öğretmen, sosyolog, psikolog vb. meslek elemanları haftalık 35 saat ve üzeri  çalıştıkları için tam zamanlı personel olarak değerlendirilmekte olup özlük haklarının olması gerekmektedir. Ancak yıllık izin, doğum izni gibi hiç bir özlük hakkına sahip olunmaması mağduriyet yaratmaktadır. 

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ASPB’de çalışan Ek dersliler aldıkları ücret konusunda da kamuda çalışanlar içinde en mağdur kesimdir. Kendileriyle aynı meslek ve ünvanına sahip diğer kadrolu, sözleşmeli, Aspb çalışanı ve hizmet alımı personelinden çok daha düşük bir ücrete çalışmaktadırlar ve üstüne aldıkları o ücretin bir kısmı da resmi tatillerde kesilmektedir. Bu durum mağduriyeti daha da arttırmaktadır. Ek ders karşılığı çalışan meslek elemanları adalet ve eşitlik gereği kendileri ile aynı durumda çalışanlarla aynı ücreti almak istemektedirler. Ancak aynı işi yapmalarına rağmen kadrolu çalışanların ancak üçte biri kadar maaş almaktadır. Bu durum psikolojik olarak da ek ders karşılığı çalışanları yıpratmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 11:30
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