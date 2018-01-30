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Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Bu Sapıklar Yüzünden Kaldırımlar Bile Güvenli Değil!

Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil anne ve oğluna çarptı. Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Bartın'da ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil anne ve oğluna çarptı.

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Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Bu Sapıklar Yüzünden Kaldırımlar Bile Güvenli Değil!

Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil anne ve oğluna çarptı. Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Bartın'da ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil anne ve oğluna çarptı.

30 Ocak 2018 Salı 23:08
Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Bu Sapıklar Yüzünden Kaldırımlar Bile Güvenli Değil!
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Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Bu Sapıklar Yüzünden Kaldırımlar Bile Güvenli Değil!

Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil anne ve oğluna çarptı. Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Bartın'da ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil anne ve oğluna çarptı. 

Yaşanan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Elde edilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen H.K isimli şahsın idaresindeki otomobil, Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi mevkisinde kaldırımda yürüyen Fatma Kibar ile oğlu Kerem Kibar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu metrelerce sürüklendi. Korkunç kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 

Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler anne ve oğlunu ilk müdahelenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırdılar. Talihsiz kadın ve oğlunun vücutlarında kırıklar olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ehliyetsiz araç sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürcüü daha sonra serbest bırakıldı. Yaşanan kaza çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte O Görüntüler:


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Ehliyetsiz SürücüEhliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı
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