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Ehliyet Sınavında Yeni Dönem!..

Ehliyet sınavları için Milli eğitim Bakanlığı devrim niteliğindeki uygulamayı tüm Türkiye'de hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığının e-sınav uygulaması Türkiye'deki tüm ehliyet sınavlarını kapsayacak şekilde uygulamaya konuldu.

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Ehliyet Sınavında Yeni Dönem!..

Ehliyet sınavları için Milli eğitim Bakanlığı devrim niteliğindeki uygulamayı tüm Türkiye'de hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığının e-sınav uygulaması Türkiye'deki tüm ehliyet sınavlarını kapsayacak şekilde uygulamaya konuldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:28
Ehliyet Sınavında Yeni Dönem!..

Ehliyet sınavları için Milli eğitim Bakanlığı devrim niteliğindeki uygulamayı tüm Türkiye'de hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığının e-sınav uygulaması Türkiye'deki tüm ehliyet sınavlarını kapsayacak şekilde uygulamaya konuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm şehirlerde 'e-sınav' salonları faaliyete geçirildi. Ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanma dönemi bitti. E-sınav uygulamasıyla birlikte, adaylar, sınav sorularını 'e-sınav' merkezlerinde bulunan bilgisayarlardan yanıtlayacak ve sonuçlarını hemen öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ajanslara aktardığı bilgilere göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde gerçekleştirilecek.

Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezleri artık tüm illerde faaliyete geçirildi. Motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması dönemi sona erdi. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.

Sürücü Adayları, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.

E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.

Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.

Kaynaklar;
Mynet
Hürriyet
Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.08.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet SınavıMotorlu Taşıt Sürücü Kursu
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