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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

16 Ağustos'ta açıklaması planlanan ehliyet sınav sonuçları için planlandığı gibi adayların sonuçları sorgulamalar başladı. Araç ile trafiğe çıkabilmek için direksiyon sürücü belgesine sahip olmak isteyen vatandaşlar 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan ehliyet sınavı, sonuçları MEB tarafından bugün erişime açıldı. Peki, ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ehliyet sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

16 Ağustos'ta açıklaması planlanan ehliyet sınav sonuçları için planlandığı gibi adayların sonuçları sorgulamalar başladı. Araç ile trafiğe çıkabilmek için direksiyon sürücü belgesine sahip olmak isteyen vatandaşlar 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan ehliyet sınavı, sonuçları MEB tarafından bugün erişime açıldı. Peki, ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ehliyet sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:51
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

16 Ağustos'ta açıklaması planlanan ehliyet sınav sonuçları için planlandığı gibi adayların sonuçları sorgulamalar başladı. Araç ile trafiğe çıkabilmek için direksiyon sürücü belgesine sahip olmak isteyen vatandaşlar 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan ehliyet sınavı, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün saat 10:00 itibari ile erişime açıldı. Peki, ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ehliyet sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

Ehliyet sınav sonuçları, ehliyet sınavına giren ve sonucu merak eden on binlerce sürücü adayının en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. İşte, 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan ehliyet sınav sonuçları sorugulama ekranı...

04.08.2018 Tarihli Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, Sınav Sonuç Bilgisi için tıklayınız.

12 soru ilk yardım, 23 soru trafik, 9 soru motor, 6 soru trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını merak ediyor. Bu 50 sorudan 35 soruyu doğru cevaplayanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye de hak kazanmış olacak. Ehliyet yazılı sınavında baraj puanı 70 olarak belirlenmişti.

  • 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
  • 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
  • 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet yazılı sınavını başarıyla geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanmış olacak. Ehliyet yazılı sınavından geçenler için direksiyon sınavının tarihi ise kayıt olunan sürücü kursu tarafından belirlenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.08.2018 10:44
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Sınav Sonuçları
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