EGM'den PKK Propagandası İçeren SMS Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü vataanşların cep telefonlarına PKK terör örgütünün propagandasını içeren sms gönderilmesi ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde;

16.08.2018 tarihinde ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren bir SMS gönderildiği tespit edilen konu ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Toplu SMS gönderimi ihtiyaçları için hizmet satın alınan sistemlere yetkisiz bir şekilde erişim sağlayıp ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren bir SMS göndererek gerçekleştirilen yasadışı eylem durdurulmuş olup, failleri hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​

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