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EGM'den Kırmızı Düdük Kampanyası!..

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan yola çıkan vatandaşlarımızı trafik kazalarından korumak için çocukların gücüne dayanarak mükemmel bir sosyal medya kampanyasına imza attı. Kırmızı Düdük isimli sosyal medya farkındalık kampanyası özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

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EGM'den Kırmızı Düdük Kampanyası!..

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan yola çıkan vatandaşlarımızı trafik kazalarından korumak için çocukların gücüne dayanarak mükemmel bir sosyal medya kampanyasına imza attı. Kırmızı Düdük isimli sosyal medya farkındalık kampanyası özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:23
EGM'den Kırmızı Düdük Kampanyası!..

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan yola çıkan vatandaşlarımızı trafik kazalarından korumak için çocukların gücüne dayanarak mükemmel bir sosyal medya kampanyasına imza attı. Kırmızı Düdük isimli sosyal medya farkındalık kampanyası özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Çocuklar, sosyal medyada #KırmızıDüdük hashtagi üzerinden sizlere verilen görevleri seyahat esnasında tamamlayıp, fotoğraflayıp, etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğumuza bisiklet verilecek. Şimdi sizde bir trafik polisi oldunuz. Görevleri tamamlayan bisikleti kapar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.08.2018 16:33
Anahtar Kelimeler:
EmgEgm TrafikEgmKırmızı DüdükEmniyet Bisiklet Yarışması
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