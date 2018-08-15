EGM'den Kırmızı Düdük Kampanyası!..

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan yola çıkan vatandaşlarımızı trafik kazalarından korumak için çocukların gücüne dayanarak mükemmel bir sosyal medya kampanyasına imza attı. Kırmızı Düdük isimli sosyal medya farkındalık kampanyası özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Çocuklar, sosyal medyada #KırmızıDüdük hashtagi üzerinden sizlere verilen görevleri seyahat esnasında tamamlayıp, fotoğraflayıp, etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğumuza bisiklet verilecek. Şimdi sizde bir trafik polisi oldunuz. Görevleri tamamlayan bisikleti kapar.

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