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EGM, PKK İçindeki Kadınlara Dikkat Çekti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Türk Polis Teşkilatı isimli Twitter hesabı üzerinden PKK içerisindeki kadınların durumuna dikkat çekilen bir paylaşım yapıldı. #PKKnınKadınaTerörü etiketi ile yaptığı paylaşım kısa sürede onlarca reetwet aldı.

EGM, PKK İçindeki Kadınlara Dikkat Çekti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Türk Polis Teşkilatı isimli Twitter hesabı üzerinden PKK içerisindeki kadınların durumuna dikkat çekilen bir paylaşım yapıldı. #PKKnınKadınaTerörü etiketi ile yaptığı paylaşım kısa sürede onlarca reetwet aldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:01
EGM, PKK İçindeki Kadınlara Dikkat Çekti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Türk Polis Teşkilatı isimli Twitter hesabı üzerinden PKK içerisindeki kadınların durumuna dikkat çekilen bir paylaşım yapıldı. #PKKnınKadınaTerörü etiketi ile yaptığı paylaşım kısa sürede onlarca reetwet aldı.

Bir görsel ile yapılan paylaşımda "Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK #PKKnınKadınaTerörü" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görselde PKK Terör Örgütü itirafçılarından H.K'nın ifadeinden bir bölüme de yer verildi.

H.K'nın ifadesi şöyleydi;

Bir köylümüz sayesinde örgüte katıldım. Kandil'de kaldığım süre içerisinde tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi.Halen Diyarbakır'da tutuklu K.C'nin teccavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D. durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahı ile intihar etti. PKK kadını çatışmada ölmüş gibi gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2018 22:14
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egm pkk içindeki kadınlara dikkat çekti
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Adanalı 4 dakika önce

Napalım üzülelim mi ? Banane !! benim askerime silah dogrulturken üzüldü mü

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