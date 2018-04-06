EGM Otoparkında Dehşet: Emekli Polis Başmüfettişi Beylik Tabancası ile İntihar Etti

EGM'de intihar dehşeti yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında intihar ederek yaşamına son verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan ve kanser tedavisi gördüğü belirtilen Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Silah sesi üzerine çevredeki polisler hemen bölgeye koştu ve yaralı halde yerde kanlar içinde yatmakta olan Çoban'a ilk müdahaleyi yaptı ve bölgeye ambulans çağırdı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA