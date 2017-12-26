Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

EGM En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvuruları için Tarih Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en az lise ve dengi okullardan mezun hizmetli alımı için başvuru şartları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Ocak ayında gerçekleşecek başvuru sürecine (8 Ocak - 12 Ocak 2018) az bir süre kala adaylar başvuru şekli, yeri ve şartları konusunda araştırmaya başladı.

banner396

EGM En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvuruları için Tarih Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en az lise ve dengi okullardan mezun hizmetli alımı için başvuru şartları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Ocak ayında gerçekleşecek başvuru sürecine (8 Ocak - 12 Ocak 2018) az bir süre kala adaylar başvuru şekli, yeri ve şartları konusunda araştırmaya başladı.

26 Aralık 2017 Salı 09:20
EGM En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvuruları için Tarih Belli Oldu

EGM En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvuruları için Tarih Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en az lise ve dengi okullardan mezun hizmetli alımı için başvuru şartları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Ocak ayında gerçekleşecek başvuru sürecine (8 Ocak - 12 Ocak 2018) az bir süre kala adaylar başvuru şekli, yeri ve şartları konusunda araştırmaya başladı.

Hizmetli alımı için başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmesi şart (KPSS 2016 en az 70 puan , puan türü P94). Alımlar Diyarbakır, Bayburt, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Van illeri için gerçekleşecek. Başvuru işlemleri söz konusu illerin İl Emniyet Müdürlüklerine şahsen başvuru şeklinde gerçekleşecek. Hizmetli alımıyla ilgili tüm süreci incelemek ve başvuru şartlarına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.

EGM Hizmetli Alımı Başvuru Şartları için TIKLAYIN

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.12.2017 09:33
Anahtar Kelimeler:
Hizmetli AlımıHizmetli AlımlarıEn Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adaletsiz dünya 5 saat önce

Yeter artık bıktık 70 puan altı puan alanlarda bu devlet için çalışmak istiyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yigit 3 saat önce

Hizmetli alımı diyorlar 70 puan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Barzani'ye Bir Şok Daha! İstifa Kararı Gündeme Bomba Gibi Düştü
Barzani'ye Bir Şok Daha! İstifa Kararı Gündeme Bomba Gibi Düştü
Bir Torpil İddiası Daha ! (Oğlu, Eşi, Erkek Kardeşini İşe Aldı)
Bir Torpil İddiası Daha ! (Oğlu, Eşi, Erkek Kardeşini İşe Aldı)
Bakanlık Yılbaşı Kutlayanlar için Ücretsiz Ağaç Fidanı Dağıtacak!
Bakanlık Yılbaşı Kutlayanlar için Ücretsiz Ağaç Fidanı Dağıtacak!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim