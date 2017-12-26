EGM En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvuruları için Tarih Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en az lise ve dengi okullardan mezun hizmetli alımı için başvuru şartları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Ocak ayında gerçekleşecek başvuru sürecine (8 Ocak - 12 Ocak 2018) az bir süre kala adaylar başvuru şekli, yeri ve şartları konusunda araştırmaya başladı.

Hizmetli alımı için başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmesi şart (KPSS 2016 en az 70 puan , puan türü P94). Alımlar Diyarbakır, Bayburt, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Van illeri için gerçekleşecek. Başvuru işlemleri söz konusu illerin İl Emniyet Müdürlüklerine şahsen başvuru şeklinde gerçekleşecek. Hizmetli alımıyla ilgili tüm süreci incelemek ve başvuru şartlarına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.

EGM Hizmetli Alımı Başvuru Şartları için TIKLAYIN

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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