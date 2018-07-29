Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü

Balıkesir'den illegal yolları kullanarak Yunanistan'a iltica etmek isteyen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları iddia edilen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun (derme çatma zodyak bot) dalgalara yenilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden illegal yolları kullanara Yunanistan'ın Midilli Adası'na iltica etmek isteyen ve FETÖ'ye mensup oldukları öne sürülen 14 kişi ile organizatör oldukları tahmin edilen 2 kişinin bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü, bir kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, gece saatlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) mensubu oldukları öne sürülen Türk vatandaşı olan 14 kişi ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişinin bulunduğu şişme bot, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında dalgalara yenilmesi sonucunda alabora oldu.

Balıkesir Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botların devriye yaptığı saatlerde termal takip kameralarına takılan denize saçılmış insanlardan 9'u kurtarıldı.

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