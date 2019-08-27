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Ege'de Korkutan Deprem!

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de Korkutan Deprem!

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 08:24
Ege'de Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ege korkutan deprem
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