Efendimiz'in (S.A.V.) Berat Kandili Duası

İslam Alemi olarak mübarek Berat Kanadilini idrak ediyoruz.

Kandil gecesi olması hasebiyle vatandaşlar, bu kutlu gecede okuyabilecekleri dualar ile yapacakları ibadetleri araştırmaya başladı.

Berat Gecesini ganimet bilmeli ve bu mübarek gecede bol bol tevbe istiğfar etmeli, geçmişe dönük kaza namazı kılmalı ve nafile namazlar kılınmalı, Kur’an-ı Kerim okumalıdır.

Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çokça okurdu.

Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şu şekilde dua ederdi:

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Mübarek Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını, hakeden tüm memur adaylarının atanmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz...

BERAT KANDİLİNE ÖZEL DUA

Amin

"Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."

"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)."

"Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin..."

“Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.”

"Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil

Ya Rab, sen emrettin ama biz tutmadık. Seni hakkıyla bilemedik, seni hakkıyla anamadık. Sana hakkına kulluk edemedik. Şimdide de kusurumuzu, ihtiyacımızı anlayarak huzuruna geldik. Elimiz boş yüzümüz kara bir günah için bin ah etmek gerekirken bin günahına bir ahı olmayan ben seni bildik seni bulduk sana geldik bizleri kabul eyle Ya Rab.

Ya Rab, sen tövbeleri kabul edersin. Kulu isteği çoğaldıkça lutfu, keremi çoğalan Mevlasın. Ya Rab, denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren, kuru topraklara can veren Allah Berat Kandili hürmetine bizleri affeyle. Bizlere lütfeyle, gönlümüzü ruhumuzu sevginle doldur.

Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan'ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi Berat Kandili hürmetine affeyle Ya Rab...

Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat "Amin" deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..

Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..

Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel'ahirin…Ve Selemun Alel Murselin

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın elçisi

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın sevgilisi

Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım'ızın rızası için el Fatiha...

Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Anlamı: "Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. "

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