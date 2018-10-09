Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Edremit'te Uçak Düştü!

Edremit'te zeytin ilaçlama uçağı düştü. Uçağın içinde tek pilot kazadan sağ olarak kurtulması üzücü kazanın sevindiren haberi oldu.

banner396

Edremit'te Uçak Düştü!

Edremit'te zeytin ilaçlama uçağı düştü. Uçağın içinde tek pilot kazadan sağ olarak kurtulması üzücü kazanın sevindiren haberi oldu.

09 Ekim 2018 Salı 10:28
Edremit'te Uçak Düştü!

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde ilaçlama yapan tek kişilik uçak, havada ilaçlama yaparken motor arızası yaşadıktan sonra zeytinlik araziye düştü. Önce elektrik tellerine takılıp daha sonra düşen uçağın pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkisinde saat 09:40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarpıp daha sonra da zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Edremitte ilaÃ§lama uÃ§aÄÄ± dÃ¼ÅtÃ¼

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.10.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
edremit te uçak düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Bu Nasıl Vicdansızlık! Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu
Bu Nasıl Vicdansızlık! Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim