Edremit'te Uçak Düştü!

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde ilaçlama yapan tek kişilik uçak, havada ilaçlama yaparken motor arızası yaşadıktan sonra zeytinlik araziye düştü. Önce elektrik tellerine takılıp daha sonra düşen uçağın pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkisinde saat 09:40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarpıp daha sonra da zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA