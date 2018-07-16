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Edremit'te Gençler Arasında Çatışma Çıktı

Balıkesir Edremit'te feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gençler arasında silahlı kavga çıktı.

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Edremit'te Gençler Arasında Çatışma Çıktı

Balıkesir Edremit'te feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gençler arasında silahlı kavga çıktı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:41
Edremit'te Gençler Arasında Çatışma Çıktı

Son dakika haberi Balıkesir'den geldi. Edinilen bilgilere göre Edremit'te gençler arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, bugün akşam saatlerinde Sanayi Sitesi'nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 16 yaşındaki K.A. ve 14 yaşındaki M.Y. silahla vurularak yaralandı. Çıkan silahlı kavga sonrası yaralananların tedavisi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Bölgeye kısa süre içinde gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.A. yapılan tüm müdahalelere rağlen hayatını kaybederken, durumu ağır olan M.Y ise ameliyata alındı. Olayla ilgili M.D ve M.D isimli şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BalıkesirEdremitSon Dakika
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