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Ebru Gündeş Zarrab'dan hamile kalmaya mı gitti

Amerika Birleşik Devletieri (ABD)'de Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunan Reza Zarrab'ın eşi ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçen günlerde VIP'den geçerek ABD'ye gitmişti. Ebru Gündeş'e yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Esin Övet, Gündeş'in Zarrab'dan hamile kalmak için ABD'ye gittiğini öne sürdü.

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Ebru Gündeş Zarrab'dan hamile kalmaya mı gitti

Amerika Birleşik Devletieri (ABD)'de Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunan Reza Zarrab'ın eşi ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçen günlerde VIP'den geçerek ABD'ye gitmişti. Ebru Gündeş'e yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Esin Övet, Gündeş'in Zarrab'dan hamile kalmak için ABD'ye gittiğini öne sürdü.

19 Eylül 2018 Çarşamba 19:30
Ebru Gündeş Zarrab'dan hamile kalmaya mı gitti

Esin Övet, "Ebru Gündeş’in sık sık Reza Zarrab’ı ziyarete gittiğini cümle alem biliyor. Ki bu gidişleri bilmeyen yok" dedi. Övet, "VIP’den özel izinle gidişi falan konuşula dursun asıl duyduğuma göre Ebru Gündeş tekrar anne olmak istiyor. Çok kez bu konuda doktorlarla görüşen ve yardımlar alan Ebru Gündeş’in bu gidiş, gelişlerinden sonra bir bebek müjdesi gelir belli mi olur?" cümlelerine yer verdi.

İşte Habertürk Yazarı Esin Övet'in yazısının ilgili bölümü şöyle;

"7 Haziran 2018 tarihinde bu köşeden Ebru Gündeş’in iki yıl aradan sonra ilk kez Reza Zarrab’ı ziyarete gittiğini yazmıştım.

Ve o gidiş sonrasında Ebru Gündeş’in sık sık Reza Zarrab’ı ziyarete gittiğini cümle alem biliyor.

Ki bu gidişleri bilmeyen yok.

Bu gidişler sürpriz değil.

Sürpriz olan iki yıl aradan sonra ilk gidişiydi ve zincirleri kırıp Reza Zarrab ile ilk buluşmasıydı.

O buluşma sonrası defalarca geldi.

Sık sık Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ı ziyaret etti.

Şu ara Ebru Gündeş yine Amerika’da ve eşi Reza Zarrab ile görüşüyor.

VIP’den özel izinle gidişi falan konuşula dursun asıl duyduğuma göre Ebru Gündeş tekrar anne olmak istiyor.

Çok kez bu konuda doktorlarla görüşen ve yardımlar alan Ebru Gündeş’in bu gidiş, gelişlerinden sonra bir bebek müjdesi gelir belli mi olur?

Daha doğrusu olur mu olur?

Olursa hiç şaşırmayacağım. Çünkü son yıllarda hiçbir şeye gerçekten hiç ama hiç şaşırmıyorum."

Kaynaklar; Habertürk

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