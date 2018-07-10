e Devlet'ten Yeni Hizmet !

E Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet.

Yüzlerce hizmeti bünyesinde barındıran ve her geçen gün daha da gelişen E-Devlet'in bünyesine yeni bir hizmet daha eklendi.

Soy ağacı sorgulama gibi yeni hizmetlerin eklenmesi ile vatandaşlardan büyük taktir toplayan e Devlet'e İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri de geldi. Bundan sonra bu hizmetler de artık E-devlet sisteminden görülebilecek.

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti ile geçmişte nerede oturduğunuzun bilgisine sahip olacaksınız.

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