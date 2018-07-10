Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

e Devlet'ten Yeni Hizmet !

E Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet. birçok hizmeti bünyesinde barındıran e Devlet, yeni bir sistem daha geliştirdi.

banner396

e Devlet'ten Yeni Hizmet !

E Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet. birçok hizmeti bünyesinde barındıran e Devlet, yeni bir sistem daha geliştirdi.

10 Temmuz 2018 Salı 18:45
e Devlet'ten Yeni Hizmet !

E Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet.

Yüzlerce hizmeti bünyesinde barındıran ve her geçen gün daha da gelişen E-Devlet'in bünyesine yeni bir hizmet daha eklendi.

Soy ağacı sorgulama gibi yeni hizmetlerin eklenmesi ile vatandaşlardan büyük taktir toplayan e Devlet'e İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri de geldi. Bundan sonra bu hizmetler de artık E-devlet sisteminden görülebilecek.

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti ile geçmişte nerede oturduğunuzun bilgisine sahip olacaksınız.

ADRES BİLGİLERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
E DevletIkametgahYerleşim Yeri SorgulamaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci Olay: Gelini ile Sevgilisini Yatakta Öyle Bir Şekilde Yakaladı ki..
Feci Olay: Gelini ile Sevgilisini Yatakta Öyle Bir Şekilde Yakaladı ki..
Tüyler Ürperten Mektubu 12 Yaşındaki Kız Yazdı: Başına Gelenler Korkunç
Tüyler Ürperten Mektubu 12 Yaşındaki Kız Yazdı: Başına Gelenler Korkunç
Ezgi Gözeger Canlı Yayında Öyle Bir Yanlış Yaptı ki..
Ezgi Gözeger Canlı Yayında Öyle Bir Yanlış Yaptı ki..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim