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e Devlet'ten Vatandaşlara Yeni Hizmet !

Teknolojinin gelişmesi ve bilişim çağına girmiş olmamızla birlikte devlette tüm hizmetlerini vatandaşlara internet üzerinden sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda e Devlet vatandaşlar için yeni hizmetini kullanıma açtı.

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e Devlet'ten Vatandaşlara Yeni Hizmet !

Teknolojinin gelişmesi ve bilişim çağına girmiş olmamızla birlikte devlette tüm hizmetlerini vatandaşlara internet üzerinden sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda e Devlet vatandaşlar için yeni hizmetini kullanıma açtı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:10
e Devlet'ten Vatandaşlara Yeni Hizmet !

E Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması için koruyucu aile hizmeti tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda, çocukların aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere birçok çalışma yapılıyor. Bakanlık tarafından yürütülen tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı çalışmalarla koruyucu aile hizmeti kapsamında nulunan aile ve çocuk sayısında artış sağlandı.

Bakanlık koruyucu aile olma başvurusuna yönelik de yeni bir çalışma başlattı. Koruyucu aile olmak için yapılacak ön başvurunun e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı tamamlandı.

İkamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğünden ya da Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan ön başvuru yapabilen aileler, artık e-Devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor. Uygulamayla, koruyucu aileler, yapılan ödemeleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Ayrıca, Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan meslek elemanlarınca başvurular alındıktan sonra randevu saati belirleniyor, gerekli belgeler bu görüşmede alınıyor. Elektronik ortamda yılın başından itibaren 482 başvuru alındı.

Bakanlık koruyucu aile olma koşullarını da kolaylaştırıldı. Koruyucu aile hizmetinin çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla 2018 yılında uygulanmak üzere Koruyucu Aile Etki Analizi Projesi hazırlandı.

Proje kapsamında 21-22 Aralık 2017'de Koruyucu Etki Analizi Projesi Hazırlık Çalıştayı yapıldı. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların aile ortamında sağlıklı ebeveyn modelleri ile yetişmelerinin sağlanması amacıyla koruyucu aile hizmet modelinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor. Evlat edinmek üzere sıraya alınan ailelerin Geçici ve Süreli Koruyucu Aile Hizmeti konusunda bilgilendirilerek desteklerinin alınması gerekiyor. Bu kapsamda illerde "Koruyucu Aileler Koruyucu Aileliği Anlatıyor" başlığı altında çalışmalar sürdürülüyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaE DevletAileKoruyucu AileEvlatlık
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