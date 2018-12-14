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Düzce'den kahreden haber! Üç çocuk yangında hayatını kaybetti

Düzce’ye bağlı Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde çıkan yangında, 3 çocuk yaşamını yitirdi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Düzce'den kahreden haber! Üç çocuk yangında hayatını kaybetti

Düzce’ye bağlı Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde çıkan yangında, 3 çocuk yaşamını yitirdi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

14 Aralık 2018 Cuma 08:38
Düzce'den kahreden haber! Üç çocuk yangında hayatını kaybetti

Düzce’ye bağlı Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde çıkan yangında, 3 çocuk yaşamını yitirdi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
 

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Muhammet Korkmaz isimli vatandaşa ait evde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan, fakat başarılı olamayan baba Muhammet Korkmaz, kendisini mutfak camından atarak kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmadan sonra yangını kontrol altına alabildi.

Baba Muhammet Korkmaz, ambulansa Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından sonra eve giren 112 Acil Servis ekipleri, 12 yaşındaki Medine, 10 yaşındaki Emirhan ve 8 yaşındaki Umut Korkmaz'ın yaşamlarını yitirdikleri tepit edildi. Çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; Muhammet Korkmaz'ın yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrıldığı ve çocukları ile yaşadığı öğrenildi.

Kaynaklar; AA - Mynet- Hürriyet - HaberTürk

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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