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Düzce Gümüşova'da Katliam: Tüfekle Dehşet Saçtı 3 Ölü

Düzce'de katliam yapıldı. Ormanlık alanda kesin yapmakta olan işçilerin arasında kavga çıktı. Kavgada tüfekle dehşet saçıldı.

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Düzce Gümüşova'da Katliam: Tüfekle Dehşet Saçtı 3 Ölü

Düzce'de katliam yapıldı. Ormanlık alanda kesin yapmakta olan işçilerin arasında kavga çıktı. Kavgada tüfekle dehşet saçıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:57
Düzce Gümüşova'da Katliam: Tüfekle Dehşet Saçtı 3 Ölü

Son dakika haberi Düzce'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre ormanlık alanda 3 kişi öldürüldü.

Düzce'ye bağlı Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapmakta olan işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda kavga çıktı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede tekme tokatlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

KPSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaDüzceDüzce KavgaGümüşova
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