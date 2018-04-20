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Düzce'de Traktör Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde traktör devrildi, kazada bir kişi feci şekilde can verdi.  Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasına ilişkin bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Düzce'de Traktör Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde traktör devrildi, kazada bir kişi feci şekilde can verdi.  Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasına ilişkin bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

20 Nisan 2018 Cuma 22:31
Düzce'de Traktör Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde traktör devrildi, kazada bir kişi feci şekilde can verdi.  Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasına ilişkin bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Elde edilen bilgilere göre, Sarıöçkek köyünde fındık bahçesine traktörü ile odun kesmeye giden fakat dönmeyen 63 yaşındaki Mürsel Baş'ın yakınları arama çalışmaları başlattı. Arama sonucu, traktörün bahçe yolunda devrildiği talihsiz adamın traktörün altında kaldığı görüldü. Bunun üzerine kaza sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirildi. Arazinin araçların ilerlemesine elverişsiz olması sebebiyle ekipler 5 kilometrelik yolu yürüyerek geldi. Yaşamını kaybettiği belirlenen 63 yaşındaki Baş'ın cansız bedeni savcının incelemesinden sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Mürsel Baş'ın 2 sene önce traktörle yine aynı yerde kaza yaptığı, yoğun bakımdaki mücadele sonrası hayata tutunduğu öğrenildi.

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DüzceDüzce Traktör
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