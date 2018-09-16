Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Global Firepower isimli internet sitesi 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini açıklayarak dünyanın en güçlü orduları listesini de hazırlamış oldu. Peki Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?...
'Global Firepower' isimli internet sitesi 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini yani dünyanın en güçlü orduları listesini hazırlarken şu kriterleri baz aldı.
- Savunma bütçeleri,
- Personel sayısı,
- Ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik,
- İş gücü ve araç sayısı,
İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türkiye'nin sırası...
40. Romanya
39. Özbekistan
38. Hollanda
37. Arjantin
36. Norveç
35. Myanmar
34. İsviçre
33. Güney Afrika
32. Meksika
31. İsveç
30. Çek Cumhuriyeti
29. Ukrayna
28. Yunanistan
27. Tayland
26. Suudi Arabistan
25. Kanada
24. Tayvan
23. Cezayir
22. Polonya
21. Avustralya
20. Vietnam
19. İspanya
18. Kuzey Kore
17. Pakistan
16. İsrail
15. Endonezya
14. Brezilya
13. İran
12. Mısır
11. İtalya
10. Almanya
9. Türkiye
8. Japonya
7. Güney Kore
6. İngiltere
5. Fransa
4. Hindistan
3. Çin
2. Rusya
1. ABD
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