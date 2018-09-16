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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Global Firepower isimli internet sitesi 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini açıklayarak dünyanın en güçlü orduları listesini de hazırlamış oldu. Peki Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?...

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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Global Firepower isimli internet sitesi 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini açıklayarak dünyanın en güçlü orduları listesini de hazırlamış oldu. Peki Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?...

16 Eylül 2018 Pazar 09:44
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Global Firepower isimli internet sitesi 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini açıklayarak dünyanın en güçlü orduları listesini de hazırlamış oldu. Peki Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?...

'Global Firepower' isimli internet sitesi 2018 yılı Küresel Ateş Gücü listesini yani dünyanın en güçlü orduları listesini hazırlarken şu kriterleri baz aldı.

  • Savunma bütçeleri,
  • Personel sayısı,
  • Ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik,
  • İş gücü ve araç sayısı,

İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türkiye'nin sırası...

40. Romanya

39. Özbekistan

38. Hollanda

37. Arjantin

36. Norveç

35. Myanmar

34. İsviçre

33. Güney Afrika

32. Meksika

31. İsveç

30. Çek Cumhuriyeti

29. Ukrayna

28. Yunanistan

27. Tayland

26. Suudi Arabistan

25. Kanada

24. Tayvan

23. Cezayir

22. Polonya

21. Avustralya

20. Vietnam

19. İspanya

18. Kuzey Kore

17. Pakistan

16. İsrail

15. Endonezya

14. Brezilya

13. İran

12. Mısır

11. İtalya

10. Almanya

9. Türkiye

8. Japonya

7. Güney Kore

6. İngiltere

5. Fransa

4. Hindistan

3. Çin

2. Rusya

1. ABD

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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