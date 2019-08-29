Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
287.105
DOLAR
5.8295
STERLIN
7.1234
EURO
6.4459
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak
Türkiye Adalet Akademisi KPSS'siz Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !
KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?

DÜNYANIN EN FAZLA SU TÜKETEN 9’UNCU ÜLKESİYİZ

Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.

DÜNYANIN EN FAZLA SU TÜKETEN 9’UNCU ÜLKESİYİZ

Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:40
DÜNYANIN EN FAZLA SU TÜKETEN 9’UNCU ÜLKESİYİZ

Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, su tüketimi ile alakalı medya yansımalarını çıkardı. PRNet ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, su tüketimi ile alakalı 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise insanlar için su tüketim miktarının önemine değinilirken, doktorların verdiği röportajlarda sağlıklı olmanın bir şartının da su tüketiminden geçtiği dikkat çekti.

Ajans Press’in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre de Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Listenin birinci sırasında yer alan ülke de Yeni Zelanda olurken, ilk 10’da yer alan diğer ülkeler sırasıyla ABD, Estonya, Kanada, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Meksika ve Japonya olarak kayıtlara geçti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
dünyanın fazla su tüketen uncu ülkesiyiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Gazetesi satıldı
Dünya Gazetesi satıldı
Emine Bulut'un kızına kayyum olarak atanan Kılıç'tan açıklama
Emine Bulut'un kızına kayyum olarak atanan Kılıç'tan açıklama
İGDAŞ'ın yeni genel müdürü belli oldu
İGDAŞ'ın yeni genel müdürü belli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim