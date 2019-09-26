Dumansız Araç Uygulaması’nda 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza uygulandı

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununda yer alan; “Tütün ürünleri, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu araçlarında tüketilemez” aykırı hareket edenler “Kabahatler Kanunun 39. madde hükmüne göre ceza alır” maddelerine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Dumansız Araç Uygulaması (2019-1)” gerçekleştirildi

Uygulama, araçlarda tütün kontrolü denetimi yapmak, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla karayolu ve denizyolunda gerçekleşti. Ülke genelinde 9.419 karma ekip, 169 dedektör köpek ve 37 bin 65 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

150 BİN 381 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 693 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamada, 150 bin 381 adet araç kontrol edildi, eksiği tespit edilen 9 bin 10 araca idari para ceza verildi, 1.866 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365.153 şahıs kontrol edildi, 1 silahlı terör örgütüne üye olma, 2 adam öldürme, 11 uyuşturucu suçları, 19 hırsızlık, 11 dolandırıcılık, 3 yağma/gasp, 1 çocuğun cinsel istismarı, 645 diğer suçlardan olmak üzere toplam 693 aranan şahıs yakalandı. 84 şahsa adli işlem tesis edildi, bunlardan 16’sı gözaltına alındı.

179 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada ayrıca 2 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 kayıp şahıs bulundu. 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.

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