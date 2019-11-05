Düğünü için memleketine giden uzman çavuş hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Saymak (25), hayatını kaybetti.

Uzman çavuş olan Saymak'ın, hafta sonu olan düğünü için yola çıktığı öğrenildi

Saat 20.00 sıralarında Korgan ilçesinde meydana gelen kazanın ardından yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Saymak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saymak’ın hafta sonu düğünü olduğu ve izinli olarak memleketine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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