düğünde maganda dehşeti

Gaziantep'e bağlı Yavuzeli ilçesinde düğünde magandaların havaya açtığı ateş neticesinde vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Gaziantep- Yavuzeli ilçesinin Göçmez Mahallesi’nde bir düğünde, düğüne katılanların havaya açtığı ateş neticesi 39 yaşındaki İmam Yılmaz kanlar içerisinde kaldı. Gaziantep Hastanesine kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşanan korkunç olay sebebiyle mutlu çiftin düğünü yarıda kalırken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde çok sayıda saçma bulan jandarmalar, olayın failini ise henüz tespit edemedi.

Olay yerinde incelemesini sürdüren ekipler, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda olayda kullanılan tüfeği ve sahibini belirlemeye çalışıyor.

Kaynaklar; İHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA