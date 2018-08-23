Düğün magandası uzman çavuş 1 kişiyi öldürdü

Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesinde katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açan uzman çavuş Sinan G.’nin silahından çıkan mermi 56 yaşındaki Hüsne Kurt'a ve 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt'a isabet etti. O sırada kucağında torunu Furkan bulunan 56 yaşındaki yaşlı kadın isabet eden kurşunla ağır yaralanarak hayatını kaybederken kucağındaki torunu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan düğün magadanlığı olayı, bugün saat 16.00 saatlerinde Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesinin Büyükkızılcık Mahallesi’ndeki yapılan bir düğünde meydana geldi.

Görgü şahitlerinin ajanslara aktardığı bilgilere göre Antalya’da görev yapan jandarma uzman çavuş Sinan G., düğünde belindeki beylik tabancasını çıkarıp havaya rastgele ateş açmaya başladı.

Bu sırada silahtan çıkan mermilerden birinin isabet ettiği Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı.

Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan babaanne Hüsne Kurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Torunu Furkan Arman Kurt ise ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı bebeğin tedavisi sürerken, jandarma ekipleri, uzan Çavuş Sinan G.’yi tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.

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