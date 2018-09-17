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Döviz Bürosunu Soyanlar Yakalandı!..

İstanbul Şişli'de maskeli ve silahlı olarak girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çalan 2 yabancı uyruklu şüpheli Bursa ili sınırları içerisinde yakalandı.

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Döviz Bürosunu Soyanlar Yakalandı!..

İstanbul Şişli'de maskeli ve silahlı olarak girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çalan 2 yabancı uyruklu şüpheli Bursa ili sınırları içerisinde yakalandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 23:31
Döviz Bürosunu Soyanlar Yakalandı!..

İstanbul Şişli'de maskeli ve silahlı olarak girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çalan 2 yabancı uyruklu şüpheli Bursa ili sınırları içerisinde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül 2018 tarihinde 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna otomobille gelen maskeli ve silahlı 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Döviz bürosundaki ve çevresindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü.

Şüphelilerden ikisinin Bursa'ya kaçtığını belirleyen polis çalışmalarını Bursa ilinde yoğunlaştırdı. Polisten kaçmak için Gemlik'te iki ayrı otelde oda tutan şüpheliler düzenlenen baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A.'nın sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

Otel odasında yapılan aramada döviz bürosundan çaldıkları değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Maskeli soyguncular 2 gÃ¼n sonra yakalandÄ±

Maskeli soyguncular 2 gÃ¼n sonra yakalandÄ±

Maskeli soyguncular 2 gÃ¼n sonra yakalandÄ±

Kaynaklar; Hürriyet

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Şişli'de Döviz Bürosunu Soydular: Kaçış Anı Kamerada!..
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