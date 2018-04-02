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Döve Döve İtiraf Ettirdiler: 14 Yaşındaki Öz Kızına 1 Yıldır..

Ankara'nın Keçiören İlçesinde meydana gelen skandal olayda 35 yaşındaki kişi, 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulundu. 1 yıldır devam ettiği öğrenilen bu skandalı aile yakını çözdü.

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Döve Döve İtiraf Ettirdiler: 14 Yaşındaki Öz Kızına 1 Yıldır..

Ankara'nın Keçiören İlçesinde meydana gelen skandal olayda 35 yaşındaki kişi, 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulundu. 1 yıldır devam ettiği öğrenilen bu skandalı aile yakını çözdü.

02 Nisan 2018 Pazartesi 18:18
Döve Döve İtiraf Ettirdiler: 14 Yaşındaki Öz Kızına 1 Yıldır..

Skandal olayın adresi bu sefer Ankara oldu. Edinilen son bilgilere göre Ankara’da, 1 yıldır 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan ve gözaltına alınan 35 yaşındaki baba Yaşar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Küçük kıza yönelik cinsel istismar, aile yakının baba Y. Ç.’yi sopayla döverek, suçunu itiraf ettirmesiyle ortaya çıktı.

Önceki gün, Ankara'nın merkez Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi’nde meydana gelen skandal olayda anne, iddiaya göre, eşi Y.Ç.’nin yaklaşık 1 yıldır kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, bu konu hakkında yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine ailenin T.K. isimli yakını, baba Y. Ç.’yi sopayla darbedip, suçunu itiraf etmesini istedi. Yediği dayak sonrası suçunu itiraf eden babanın bu anlarını, cep telefonu kamerasıyla kaydeden T.K., daha sonra baba Y. Ç.’yi Etlik Polis Merkezi’ne götürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüyü izleyenler, öz kızına cinsel istismarda bulunan Y.Ç.’ye büyük tepki gösterdi. 

Aile yakını tarafından karakola getirilen Y.Ç., burada gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri yapılan ve bunun ardından mahkemeye sevk edilen baba Y.Ç., sevk edildiği Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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