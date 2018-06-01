Dönen Bir Daha Baktı: Balkonda Başını Yıkadı Yağmurla Durulandı

Ülkenin geneli son günlerde yoğun yağmurun etkisi altında.

Denizli'de aşırı yağışlardan dolayı bir vatandaş, evinin balkonunda başını şampuanladı ve yağan yağmur suyu ile başını yıkadı. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntüler kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

YAĞMUR SUYU İLE DURULANDI

Denizli'de aşırı yağışlar sırasında evinin balkonunda başını şampuanlayan vatandaş, yağan yağmur suyu ile başını yıkadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Resul Yanar "Aşırı yağmurda saç yıkama zevki" yazdığı görüntü büyük ilgi gördü.

Oğlunun ve eşinin yardımı ile başındaki şampuan köpüklerini, yağan yağmur suyu ile yıkayan Yanar yaptığı açıklamada şu ifadelere değinerek başını yıkarı: " Yağmurda banyo keyfi. Her taraf köpük oldu. Aşağıya düşen köpükleri görecekler şaşıracaklar. Baya yıkandı, yıkandım"

Resul Yanar'ın eşi ve çocuğu da "Hadi kafayı yıka az daha, yüzünü yıka, enseni yıka, oh sıhhatler olsun" diyerek yardım etti. Kafasını balkondan uzatarak yıkayan Resul Yanar'ın o videosu sosyal medyada büyük beğeni aldı

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