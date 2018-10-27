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Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İçin Valilik Soruşturma Başlattı

Tunceli Valiliği, 2 askerin olumsuz hava koşullarında şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.

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Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İçin Valilik Soruşturma Başlattı

Tunceli Valiliği, 2 askerin olumsuz hava koşullarında şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:33
Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İçin Valilik Soruşturma Başlattı

Tunceli Valiliği, 2 askerin olumsuz hava koşullarında şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.

Tunceli Valiliği kahreden haberler ile ilgili bir basın açıklaması yapmıştı. Valiliğin yaptıığı açıklama şöyleydi;

Nazımiye Kırsalında, 26 Ekim 2018 Tarihinde şehit olan (2) evladımız ile ilgili olarak bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada, yaşanan olay, yer ve zamanla ilgisi olmayan, gerçeği yansıtmayan ve şehitlerimize ait olmayan, fotoğraf ve video görüntülerinin paylaşılması ciddi bilgi kirliliği yaratmış olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

“Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi” hedefi doğrultusunda, aralıksız sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında; Nazımiye Kırsalında, (2300m.) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, (12) kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir. Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış (2) kahraman evladımızın hipotermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef (2) kahraman evladımız şehit olmuş, (10) kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.

Olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli; Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca da idari soruşturma başlatılmıştır.

Teröristle Mücadele Harekatımız, aynı hedef doğrultusunda, azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAF.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.10.2018 15:59
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donarak şehit olan askerlerimiz valilik soruşturma başlattı
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Selim 2 saat önce

Bu mu

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Allahtan rahmet 1 saat önce

Herkes rahmet diliyor iyi hoş ama kimse çözüm bulmuyor düşünmüyor. 1914 Sarıkamış-2018 Tunceli

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