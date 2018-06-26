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Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum! (26 Haziran Dolar Fiyatları)

İstanbul ve Ankara Serbest Piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibariyle satış fiyatları aşağıdaki gibi.

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Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum! (26 Haziran Dolar Fiyatları)

İstanbul ve Ankara Serbest Piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibariyle satış fiyatları aşağıdaki gibi.

26 Haziran 2018 Salı 17:06
Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum! (26 Haziran Dolar Fiyatları)

İstanbul ve Ankara Serbest Piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibariyle satış fiyatları aşağıdaki gibi.

Buna göre dün 4.68 TL'den işlem gören Doların 4.64 TL'ye düştüğü görülüyor. Ankara ve İstanbul Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre Frangı Alış, Satış Fiyatları aşağıdaki gibi : 

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 4,6840 4,6850 4,6410 4,6420
Avro 5,4720 5,4730 5,4100 5,4110
Sterlin 6,2042 6,2350 6,1270 6,1585
İsviçre Frangı 4,7350 4,7585 4,6750 4,6980
ANKARA
ABD Doları 4,6600 4,7100 4,6250 4,6600
Avro 5,4400 5,5050 5,3900 5,4350
Sterlin 6,1580 6,2870 6,0670 6,1890 
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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