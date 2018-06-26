Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum! (26 Haziran Dolar Fiyatları)

İstanbul ve Ankara Serbest Piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibariyle satış fiyatları aşağıdaki gibi.

Buna göre dün 4.68 TL'den işlem gören Doların 4.64 TL'ye düştüğü görülüyor. Ankara ve İstanbul Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre Frangı Alış, Satış Fiyatları aşağıdaki gibi :