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'Dolar' olan soyadını değiştirme kararı alan vatandaş: 'Bugün ne kadarsın' diye hakaretlere uğradım

Muğla'ya bağlı Dalaman ilçesinde hayatını sürdüren Ferhat Dolar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemlerde yaşanan ekonomik gerilimden sonra soyadını değiştirmeye karar verdi.

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'Dolar' olan soyadını değiştirme kararı alan vatandaş: 'Bugün ne kadarsın' diye hakaretlere uğradım

Muğla'ya bağlı Dalaman ilçesinde hayatını sürdüren Ferhat Dolar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemlerde yaşanan ekonomik gerilimden sonra soyadını değiştirmeye karar verdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:24
'Dolar' olan soyadını değiştirme kararı alan vatandaş: 'Bugün ne kadarsın' diye hakaretlere uğradım

Muğla'ya bağlı Dalaman ilçesinde hayatını sürdüren Ferhat Dolar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemlerde yaşanan ekonomik gerilimden sonra soyadını değiştirmeye karar verdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde esnaflık yapan Ferhat Dolar isimli vatandaş, Dalaman İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvururarak, 'Dolar' olan soy isminin 'Dalar' olarak değiştirilmesi talebinde bulundu.

Hükümet Konağında yaptığı başvurudan sonra muhabirlere konuşan Ferhat Dolar, ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu ve yaptırımlarını eleştiren ifadeler kullandı. Çevresinde soyadının espri konusu olduğunu belirten Ferhat Dolar, en kısa sürede yeni soyadına kavuşmak istediğini belirtti.

Ferhat Dolar "Son zamanlarda Amerika'nın ülkemize uyguladığı ekonomik yaptırımlardan dolayı çevremde soyadım alay konusu oldu. Ben de soyadımı değiştirme gereği duydum. 'Bugün ne kadarsın', 'bugün uçuyorsun', 'bugün yere çakıldın', 'doların kafasına vurun düşürelim' tarzında hakaretlere uğradım. Bu durumu rencide edici bulduğum için soyadımı değiştirme kararı aldım. Soyadımı Dalar olarak değiştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yaşamının hiçbir döneminde yatırım amaçlı dolar birikimi yapmadığını vurgulayan Ferhat Dolar, "Bozduracak dolarım yok ama değiştirecek soyadım vardı, ben de onu değiştiriyorum" dedi.

Dolar, soyadı değişikliği başvurusundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ne mutlu Türküm diyene" sözünün yazılı olduğu duvarın önünde poz verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 29.08.2018 23:07
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dolar olan soyadını değiştirme kararı alan vatandaş bugün kadarsın diye hakaretlere uğradım
Yorumlar
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Noname 3 saat önce

O adamın yerinde olsam mükemmel bir cevap verirdim. Bir daha da o konunun 'k' sını benim yanımda açmazlardı. Burada söyleyemem ahlaki açıdan uygun düşmez. Ama Yozgat'lılara yapılmaya çalışılan şakalara benzer bir cevap olduğunu söyleyebilirim...

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