Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisinin yükselmesiyle aşağı yönlü hareketini devam ettiren dolar kuru, 29 Ağustos 2018 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar, 6.3698 TL'ye kadar gerilerken, saat 12.45 itibarıyla 6.3840 TL’de bulunuyor. 7.3902 TL'ye kadar gerileyen Euro ise şu dakikalarda 7.4012 TL’de hareket ediyor.

Bankacılar Türk Lirasındaki değer kazancında küresel piyasaların ötesinde TCMB'den bu hafta beklenen faiz artırımı beklentilerinin önemli rol oynadığını, bankanın 'hatırı sayılır bir faiz artışına' gitmesini beklediklerini ve enflasyon verisinin açıklanmasından sonra yapılan açıklamaların etkili olduğunu belirtmişlerdi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.54 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.01 seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 95.07 seviyesinde hareket ederken; Euro/dolar paritesi 1.1596 seviyesinde bulunuyor.

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