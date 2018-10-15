dolandırdığı firma sahibine ortak dolandırıcılık teklif etti

Adana'da 1 yıldır çelik kapı üretim ve ticareti ile uğraşan bir şirketin yetkilisi Fatih Ünsür, kendisini müteahhit olarak tanıtan bir kişi tarafından 550 bin Türk Lirası dolandırıldı. Şirket sahibi yaptığı açıklamada dolandırılması sonrasında şahsın kendisine, 'Siz de benimle beraber olun insanları dolandırmaya devam edelim. Sizin paranızın 2 katını ödeyeyim' teklifinde bulunduğunu açıkladı.

ADANA'DAN ALDI ŞANLIURFA'DA YARI FİYATINA SATTI

Adana'da çelik kapı üretimi ve ticaretiyle uğraşan Fatih Ünsür, kendisini zengin ve saygın iş adamı olarak tanıtan K.A.’ya piyasa değeri yaklaşık 550 bin TL olan çelik kapı satışı yaptı. Satışın karşılığında çek veren K.A. kapıları teslim alıp yarı fiyatına Şanlıurfa’da başka bir firmaya sattı. Çeklerin günü geldiğinde ödeme almak için bankaya giden firma sahibi Ünsür, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayarak ticari hayatının en büyük şokunu yaşadı.

HERKES İYİ YÖNDE REFERANS OLMUŞ

Satış yapmadan önce şahsı yaklaşık 2 ay boyunca araştırdığını söyleyen Fatih Ünsür, "Biz satış için çok istekli davranmamakla beraber yüksek meblağlı bir iş görüşmesi yaptık. Biz bu görüşmeler sırasında 2-2,5 ay gibi bir süre boyunca bu arkadaşı araştırdık, soruşturduk. Bankadan çeklerini sordurduk. İş yerinin çevresini soruşturduk. Herkes bize çok iyi donelerle geldi. Zengin bir aileden geldiğini, çeklerinin çok sağlam olduğunu söyleyen şahsın 17 bankadan ayrı ayrı çeki olduğunu öğrendik. Bankalardan da olumlu sözler duyunca, inanarak mal vermeyi kabul ettik. Malımızı verdikten sonra bize verilen çekin karşılıksız olduğunu öğrendik. Bu arkadaş bizi 1 senedir 'bugün ödeyeceğim, yarın ödeyeceğim' diyerek oyalıyor" şeklinde konuştu.

'GELİN YARDIM EDİN, BİRLİKTE DOLANDIRALIM

Fatih Ünsür, dolandırıcının kendileriyle ve avukatlarıyla görüşmelerinin ses kayıtlarının olduğunu ifade ederek,"Toplam 550 bin TL’lik ürün verdik ve şuana kadar hiç para alamadık. Bize çirkin bir teklifte bulunarak ‘ben dolandırıcıyım. Sizle birlikte insanları dolandırmaya devam edelim’ dedi. Biz de her telefon görüşmemizin ses kaydını alıyorduk. Bunu şahsa da söyledik. Avukatımızın önünde bunu sözlü olarak dile getiren şahıs bize bir garibanın üzerine şirket kurduğunu ve bu şirket üzerinden anlaştığı bankalardan çek alarak millete çeki satacağını ve bizimde paramızın iki katını ödeyeceğini bizimde yardım etmemizi söyledi” ifadelerini kullandı.

“TEMİNATSIZ OLAN ÇEK TEMİNATLI ÇEK DİYE SUNULDU”

Ödeme olarak aldıkları çeklerin siparişleri teslim etmeden önce soruşturduklarını ve bankaların kendisine çeklerin teminatlı ve güvenilir olduğunu söylediğini kaydeden Fatih Ünsür, "17 tane bankadan bu çeklerin alınmış olması, banka görevlilerinin sözlü olarak çek sahibini sağlam olarak nitelendirip, teminatsız olan çekin teminatlı çek diye sunması bizi çok üzdü. Biz bankalara güvenemeyeceksek ticaret yapmamızın bir manası yok. Çünkü bu yöntemi yapan birçok kişi türedi bunun önüne geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“DOLANDIRICI, BÜTÜN MAL VARLIĞINI AKRABALARININ ÜZERİNE DEVRETTİ”

Kendilerini dolandıran şahsın 4 ay önce uyuşturucu ticaretinden dolayı tutuklandığını belirten Fatih Ünsür, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz bu şahsı tek başına dolandırıyor diye biliyorduk ama bir çete olarak yapıyormuş. Bu işi akrabalarıyla birlikte yaptığını öğrendik. Bu şahsın şu anda 30’dan fazla karşılıksız çek davası bulunuyor. En düşük miktar 50 bin TL'lik çek. 1 sene önce bizi dolandıran şahsın abisi ve kardeşinin hiçbir mal varlığı yokken pazarda esnaflık yaparken bir anda pastane sahibi olması, ev alması, yazlık ev alması, villa alması, oğluna ev alması gibi durumlar bu işin tek değil aileyle beraber çete şeklinde yapıldığı ortada. Biz bu şahsın ailesini araştırdık bütün her şey ortada bu insanlar bu malı mülkü nereden aldı? Hepsinin araştırılması gerekiyor. Biz savcılığa dosyalarımızı ve kanıtlarımızı sunduk. Bu şahıs yakalandı ama benim suçumdan değil ve ailesi de bu işin içinde olduğu için bu insanların yakalanması ve bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

EV KİRASINI BİLE ÖDEYEMİYOR

Dolandırılan Fatih Ünsür, oturdukları evin kirasını ödeyemedikleri için evden çıkmak zorunda kaldıklarını, şu anda bir arkadaşının evinde kaldığını ve borçlardan dolayı iş yerini de kapatacağını söyledi.

Kaynaklar : (İHA)

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