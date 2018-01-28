Doktorun Yazdığı İlaçları Kullandı! Hayatı Karardı

Antalya'da lise öğrenimine devam eden 15 Yaşındaki H.Ü , sınav kaygısı sebebiyle gittiği psikiyatri kiliniğinde iddialara göre uzman Dr. Ö.A'nın yazdığı iki farklı ilacı aldı. İlaçlardan birisinin yan etki yaptığı, tüm bücudu su toplayıp moraan, yanıklar oluşan kız çocuğuna Stevens Johnson Sendromu teşhisi konuldu. H.Ü'nün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Antalya'da lise öğrencisi H.Ü, geçen kasım ayında tüm derslerden ilk sınavlara girdi. Çok çalışmasına rağmen hiçbir dersten istediği başarıyı elde edemeyen kız, ikinci sınavlar için çalışmaya devam etti fakat sınav tarihleri yaklaşınca başarısız olma endişesine tutuldu. H.Ü bunun üzerine ailesinin de telkiniyle psikiyatri kliniğine gitti. Burada ilk muayenesi yapılan genç kıza kişilik testi yapılarak 2 farklı ilaç yazıldı.

Eczaneden ilaçları temin eden ve bunları kullanmaya başlayan genç kız, bir süre sonra sol kulak arkasında , ardından ağız çevresinde ve daha sonra vücudunun değişik yerlernde kızarıklar fark etti. Vücudu su toplamaya başlayan genç kız 18 Ocak'ta Akdeniz Üniversitesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Tüm vücudu moraran ve su toplayan, vücudunun neredeyse her yerinde yanık oluşan H.Ü'ye ’Stevens Johnson sendromu’ (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Konuyla ilgili konuşan genç kızın annesi Dilek Ü, "Kızımın bilinci açık ama bütün vücudu yanıklar içerisinde. Yaşadığı acıyı sözlerle anlatamıyorum. Biz ailece bu acıyı çekiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Başka aileler böyle şeyler yaşasın istemiyoruz. İlacı yazan doktor buraya çağrıldı. ’Neden bu çocuğa bu ilacı verdiniz’ diye soruldu. Geldiğinde panik haldeydi. ’H.Ü. çok felsefik, filozof gibi bir çocuk, o yüzden verdim bu ilacı’ dedi. Olgun bir çocuk olduğunu düşündüğü için bu ilacı verdiğini anlattı" dedi.

İlacı yazan Dr. Ö.A ise "Kullanılacak ilacın böyle bir sonuca yol açabileceğini öngörmem mümkün değil. Pek çok ilaç, benzer sonuca yol açabilir, bu tabloya neden olabilir. Basit bir aspirin dahi böyle bir tabloya, hatta daha ağır bir tabloya yol açabilir." dedi. Genç kızın ailesi hukuki mücadele başlatacaklarını belirterek, kızlarının tedavi edilebilmesi için devletten destek beklediklerini söyledi.