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Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Oyuncu ve müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, rutin polis kontrolünde sahte başkomiser kimliğiyle birlikte yakalandı. Oyuncu için 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Oyuncu ve müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, rutin polis kontrolünde sahte başkomiser kimliğiyle birlikte yakalandı. Oyuncu için 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:08
Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle birlikte yakalandı.

Kimliği kendisinin tasarlayıp hazırladığını itiraf eden oyuncu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle tarif edildi: "Taksim metro istasyonu İstiklal Caddesi çıkışında kimlik kontrolü yapan polis ekipleri hareketlerinden  ve tavırlarından şüphelendiği oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'ndan kimlik göstermesini istedi.

Bu sırada kimliğinde polis rozeti olduğunu gören kolluk kuvvetleri, Aydoğduoğlu'na polis olup olmadığını sordu. Polis olmadığını söyleyen oyuncunun cüzdanını detaylı bir şekilde arayan emniyet güçleri Fatih Aydoğdu adına başkomiser rütbeli kimlik olduğunu gördü.

5 yıla kadar hapsi istenen ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, sahte polis kimliğini şu an rol aldığı diziden dolayı taşıdığını ve kız kardeşine göstermek için yanında taşıdığını öne sürdü. Aydoğduoğlu polis kimliğini yemek kartı üzerine kendisinin yaptığını da söyledi.

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 24.09.2018 09:49
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dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı
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