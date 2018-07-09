Diyarbakır'da Otomobille Tır Çarpıştı! 3 Ölü , 1 Yaralı 

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Abdullah Özçifçi idaresindeki otomobil, Ergani-Çermik Karayolu Yolbulan Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen Bedri O. idaresindeki Tır ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçifçi hayatını kaybetti. Sürücü Abdullah Özçifçi ağır yaralandı. Yaralanan sürücü Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin TIR sürücüsü gözaltına alındı.