Diyarbakır'da katliam ! 3 aile arasında kavga: 5 ölü, 8 yaralı

Silvan ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle üç aile arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre, 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Diyarbakır 'ın Silvan ilçesi 'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen üç ailenin arasında kavga çıktığı bildirildi. Üç aileden onlarca kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 'i kadın toplamda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik ekipleri bölgede önlem almaya çalışırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

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