Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü

Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada evdeki terörist etkisiz hale getirildi, bir Özel Harekat polisi de yaralandı. Polis memuru, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.







EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı- koca çift ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı. Köpek Eğitim Merkezi'nden (KEM) gelen ekip de dedektör köpek yardımıyla ev ve çatı katında arama yaptı.