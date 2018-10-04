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Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından gündem yaratan 'faiz' haberi sonrası açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Bahse konu faiz geliri, personele yersiz ödenen paraların kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle hazineye ödenmesi işlemidir' ifadelerine yer verildi.

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Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından gündem yaratan 'faiz' haberi sonrası açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Bahse konu faiz geliri, personele yersiz ödenen paraların kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle hazineye ödenmesi işlemidir' ifadelerine yer verildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:14
Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk'ün aktardığı habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelirleri arasında 'faiz'in de yer aldığı öne sürüldü. Sayıştay raporuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 yılında 514.1 milyon lira gelir elde ederken; raporda, Diyanet'in faiz gelirinin 256 bin 806 lira 46 kuruş olduğu belirtilmişti.

Basına yansıyan haberlerden sonra Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Bahse konu faiz geliri, personele yersiz ödenen paraların kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle hazineye ödenmesi işlemidir' ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 04.10.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
diyanet ten faiz açıklaması
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Selman 1 saat önce

Diyanet hoca takımı faiz haram der onlara bulaşınca haram değil hey gidi dünya insanlar rüzgarı kendi tarafına çevirir olmuş sözde faizle uğraşan bankayla çalışmakta haram ama faizle uğraşmayan banka yok ki ! Paramızı yastığın altına mı sakalıycaz?

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